اغلاق سريع الدورة القادم من بغداد الجديدة

2020/10/03 | 21:09 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

افاد مصدر امني، السبت، باغلاق طريق سريع الدورة القادم من بغداد الجديدة مع مرور زوار اربعينية الامام الحسين (ع) الى كربلاء.

وقال المصدر، إنه "تم اغلاق طريق سريع الدورة القادم من بغداد الجديدة وتحويل السايد الثاني ذهاب واياب".

وأضاف المصدر أن "زخما مروريا من الجادرية باتجاه السيدية وآخ...

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