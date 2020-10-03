الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على اثنين من تجار المخدرات بالرطبة في الانبار

2020/10/03 | 21:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار

اعلنت خلية الاعلام الامني، السبت، القبض على اثنين من تجار المخدرات في الرطبة بمحافظة الانبار.

وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، انه “من اجل ديمومة الضغط باتجاه عصابات الجريمة المنظمة وبالتنسيق مع قيادة عمليات نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الاولى وقوة من الفوج الاول لواء المشاة الاول للفرقة من مداهمة احد المنازل التي يتواجد فيها اثنان من تجار المخدرات في قرية البو كريطي الحي العسكري بالرطبة الانبار”.

واضافت ان “العملية تم خلالها القاء القبض على اثنين من تجار المخدرات وضبط بعد تفتيش المنزل كمية من المخدرات مخبأه في احدى الحقائب الموضوعة بفرن للخبز ( تنور ) داخل المنزل وقد تم تسليم المتهمين للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما”.



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