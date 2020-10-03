عدّاد الفيروس القاتل: أكثر من 375 ألف إصابة بـ

2020/10/03 | 21:14 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت البلاد نحو 3700 إصابة جديدة (Getty)

الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، السبت، إلى أكثر من 375 ألف حالة، بعد تسجيل آلاف الإصابات الجديدة بالفيروس.

سجل العراق 3672 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات الوفيات خلال 24 ساعة

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 3 تشرين الأول/أكتوبر، وتضمن تسجيل ​3672 إصابة جديدة و49 حالة وفاة.

كما أشار الموقف، إلى تسجيل 3861 حالة تماثل إلى الشفاء بنسبة أكثر من 80%، فيما بلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج نحو 63 ألف شخص، 538 منهم تحت العناية المركزة.

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