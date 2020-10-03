2020/10/03 | 21:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أفاد تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اصطحب معه إلى مستشفى "والتر ريد" الطبي الوطني العسكري في ماريلاند، حيث يعالج من فيروس كورونا المستجد، الحقيبة الأخطر في العالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يصطحب معه "كرة القدم النووية" للعزل الصحي! ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يصطحب معه "كرة القدم النووية" للعزل الصحي! ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).