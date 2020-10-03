الكاظمي: بعض الجماعات تكرر نفس أخطاء الماضي

2020/10/03 | 21:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، ان بعض القوى أو الجماعات تكرر نفس أخطاء الماضي، ولو قمت بإعطاء الجماعات التي توجّه لي الاتهامات ما يريدون لكانوا أول المدافعين عني.

وقال الكاظمي في لقاء خاص مع العراقية الإخبارية، وتابعته “تقدم” انه “منذ اللحظة الأولى لتكليفي قلت إن هذه الحكومة هي حكومة ارتداد اجتماعي أنتجها الواقع الاجتماعي”، مبينا ان “تشرين تمثل مرحلة مفصلية في تأريخ العراق، وهي السبب الأساسي لوجود هذه الحكومة التي نعتبرها حكومة حل وليست حكومة أزمات“.

واضاف الكاظمي، ان “هدف الحكومة الحالية هو الوصول إلى انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة”، لافتا الى انه ” منذ اليوم الأول لتسلمي الحكومة والاتهامات توجّه لي، وبعض القوى أو الجماعات تكرر نفس أخطاء الماضي، ولو قمت بإعطاء الجماعات التي توجّه لي الاتهامات ما يريدون لكانوا أول المدافعين عني”.

وتابع، “أنا عراقي مؤمن بالقيم العراقية”، موضحا ان “الدستور العراقي ينص على أن تقوم الحكومة ببناء أفضل العلاقات مع الدول لخدمة الشعب العراقي، بالتالي فان العلاقات مع واشنطن مبنية على المصالح ويجب حماية مصالحنا مع أمريكا في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والأمن”.

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