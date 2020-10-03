الكوفي: الحشد الشعبي سخر 450 آلية تخصصية لخدمة زوار الأربعين

المعلومة/ بغداد
اكد المعاون التنفيذي لهيئة الحشد الشعبي نعمة الكوفي، السبت، ان الحشد الشعبي سخر 450 آلية تخصصية لخدمة زوار الأربعين، فيما اكد ان الحشد سيبقى عقب انتهاء زيارة الاربعين للتحضير للزيارات المقبلة.
وقال الكوفي في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي في مقر عمليات الحشد لزيارة الأربعين، وتابعته /المعلومة/، ان “الآليات توزعت في مداخل كربلاء الشمالية والجنوبية وبطلب رسمي من المحافظ نقلنا قسما من امكانياتنا الى مدخل الحلة”.
واضاف ان “الحشد سيبقى في كربلاء لتحضير نفسه للزيارات المقبلة”.
انتهى 25ن
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكوفي: الحشد الشعبي سخر 450 آلية تخصصية لخدمة زوار الأربعين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكوفي: الحشد الشعبي سخر 450 آلية تخصصية لخدمة زوار الأربعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).