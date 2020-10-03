2020/10/03 | 21:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد المعاون التنفيذي لهيئة الحشد الشعبي نعمة الكوفي، السبت، ان الحشد الشعبي سخر 450 آلية تخصصية لخدمة زوار الأربعين، فيما اكد ان الحشد سيبقى عقب انتهاء زيارة الاربعين للتحضير للزيارات المقبلة.

وقال الكوفي في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي في مقر عمليات الحشد لزيارة الأربعين، وتابعته /المعلومة/، ان “الآليات توزعت في مداخل كربلاء الشمالية والجنوبية وبطلب رسمي من المحافظ نقلنا قسما من امكانياتنا الى مدخل الحلة”.

واضاف ان “الحشد سيبقى في كربلاء لتحضير نفسه للزيارات المقبلة”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكوفي: الحشد الشعبي سخر 450 آلية تخصصية لخدمة زوار الأربعين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكوفي: الحشد الشعبي سخر 450 آلية تخصصية لخدمة زوار الأربعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).