مهددة بالعودة إلى إيران.. تركيا تمنع ناشطة أحوازية من مغادرة أراضيها

2020/10/03 | 21:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتداول مغردون أحوازيون، فيديو للناشطة حميدة سعيد الساري، التي رفضت السلطات التركية مغادرتها لمطار إسطنبول نحو قطر ثم إلى وجهتها الأخيرة في أرمينيا.

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