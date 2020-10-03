2020/10/03 | 21:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة البصرة: اعتقال متهم 'متخفياً بزي نسائي' بين الزائرين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة البصرة: اعتقال متهم 'متخفياً بزي نسائي' بين الزائرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).