الكاظمي : قوى اللادولة والمتورطون بالفساد لايستطيعون العيش مع الدولة..وسنعلن قريبا عن العمليات الامنية ضدها

2020/10/03 | 21:34 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان : قوى اللادولة والمتورطين بالفساد لايستطيعون العيش مع الدولة.وقال في تصريح متلفز اننا سنعلن قريبا عن العمليات الامنية ضدها ./انتهى3

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