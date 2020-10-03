الكاظمي : واشنطن خلصتنا من صدام وداعش .. وعلينا ان لانخجل من العلاقة معها

2020/10/03 | 21:34 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان واشنطن خلصتنا من صدام وداعش ..



وعلينا ان لانخجل من العلاقة معها.وقال في تصريح متلفز ان : الكل من القوى والسياسيين كانوا في واشنطن والتي ساعدتنا في الخلاص من صدام وبعدها من داعش .ويجب ان لانخجل من اية علاقة تخدم العراقيين.واضاف الكاظمي ان : سياستنا واضحة لانخجل مع علاقاتنا مع اميركا او ايران او السعودية لمستقبل افضل للعراقيين./انتهى3

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