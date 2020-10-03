‏ليدز يونايتد يتعادل مع المان سيتي 1-1 في لقاء مثير بالبريميرليج

2020/10/03 | 21:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- فرض ليدز يونايتد التعادل على ضيفه مانشستر سيتي، بنتيجة (1-1)، مساء اليوم السبت، على ملعب ايلاند رود، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.وافتتح السيتي التسجيل عبر رحيم سترلينج في الدقيقة (17)، وعدل ليدز النتيجة عبر رودريجو في النتيجة (59).وبتلك النتيجة رفع ليدز يونايتد رصيده إلى 7 نقاط في […]

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