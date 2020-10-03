ترامب يشكر الأطباء ويفصح عن حالته الصحية

2020/10/03 | 21:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، السبت، مجددا بشأن حالته الصحية بعدما أصيب بفايروس كورونا المستجد ودخل إلى مستشفى "والتر ريد" العسكري في ولاية ماريلاند.

وأشاد ترامب في تغريدة على موقع "تويتر" بالطاقم الطبي في المستشفى، قائلا: "بمساعدة منهم، أشعر بشكل جيد".

ووصف ترامب الطاقم الطبي بالرائع، مشيرا إلى "كل الأطباء والممرضين في مستشفى ولتر ريد المذهل فضلا عن مؤسسات أخرى التحقت بهم".

وقال ترامب إن تقدما هائلا جرى إحرازه خلال الأشهر الستة الأخيرة من التصدي لوباء كورونا المستجد.

ووصل ترامب إلى مستشفى "والتر ريد" الطبي الوطني العسكري في ماريلاند، السبت، لبضعة أيام كإجراء احترازي بعد تأكد إصابته بكوفيد-19.

وتعليقا على الوضعي الصحي للرئيس الأميركي، قال طبيب البيت الأبيض، شون كونلي، إن ترامب ليس بحاجة لأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأوضح كونلي أن ترامب بدأ في تناول عقار "ريمديسيفر" المضاد لفايروس كورونا.

ويعد "ريمديسيفير" عقارا مضادا للفايروسات ويستخدم عن طريق حقنه في الوريد، لكن من آثاره الجانبية، ارتفاع أنزيمات الكبد والقيء والغثيان.

PUKmedia وكالات‌

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