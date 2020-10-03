بيرسبوليس يبلغ نهائي دوري أبطال آسيا

2020/10/03 | 21:38 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

تأهل فريق بيرسبوليس الإيراني الى نهائي دوري ابطال آسيا بعد تغلبه على النصر السعودي في دوري ابطال آسيا 2020.

وانتهت الأشواط الاصلية للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ليلجأ الفريقان الى ركلات الترجيح التي انتهت لصالح بيرسبوليس بنتيجة 5-3.

وظهر بيرسبوليس أكثر حذراً دفاعي من بداية المباراة، التي سبقها إيقاف عيسى الكثير بقرار تأديبي من لجنة الانضباط، وسط هجوم نصراوي سريع لم يسفر عن خطورة تذكر.

ومن كرة متحركة بدأها الأرجنتيني جونزالو مارتينيز، الذي مرر الكرة لعبد الفتاح عسيري، ومنه إلى خالد الغنام الذي تحصل على ركلة جزاء نفذها عبدالرزاق حمدالله بنجاح في الدقيقة (36).

لم يتأخر الرد كثيراً، حيث تمكن الفريق الإيراني من تسجيل هدف التعديل بعد كرة عرضية على خلفية فقدانها من عوض خميس، وجدت مهاجم الإيراني حولها برأسه في الشباك في الدقيقة (41).

واستمرت الكفة متعادلة بين الفريقين في الشوط الثاني، دون خطورة حقيقة من الجانبين، حتى أنهى الحكم الـ90 دقيقة.

وفي الأشواط الإضافية، استحوذ النصر على الكرة، وبادر في الهجوم، ما أدى لطرد لدى بيرسبوليس، ولكن لم يتمكن الأصفر من بلوغ الشباك، وفي ركلات الترجيح، نجح الفريق الإيراني في كسب المباراة.

وسجل أهداف النصر في ركلات الجزاء، كل من عبد الله مادو مارتينيز وعبدالرحمن العبيد، فيما أهدر البرازيلي مايكون ركلة الجزاء الرابعة، التي خرج على إثرها الفريق، بعد نجاح الإيراني في تسجيل جميع ركلاته. انتهى /25 ل

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