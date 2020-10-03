الكاظمي في لقاء متلفز:5 الاف موظف بـ4 رواتب في التربية وتلاعب بملايين الدولارات من اموال المتقاعدين

2020/10/03 | 21:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن اغلاق السفارات وسوء العلاقات الدولية بين العراق والعالم له تبعات اقتصادية خطيرة.

وقال الكاظمي خلال تصريحات في لقاء متلفز على القناة الرسمية، إن “لهذه اللحظة مبيعات النفط تودع في البنوك الاميركية”، متسائلا اذا ساءت العلاقات كيف نعيش؟”

وبين الكاظمي أن “لجنة كشف الفساد اكتشفت 5 الاف شخص في وزارة التربية يتسلمون 4 رواتب، فضلا عن التلاعب بملايين الدولارات برواتب المتقاعدين”.

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