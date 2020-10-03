الصحة العراقية تعلق على تحذير مقلق من المنظمة العالمية حول أزمة الجائحة

2020/10/03 | 21:45 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأكدت وزارة الصحة والبيئة، السبت، أن البلاد ما تزال في المرحلة الأولى من أزمة تفشي فيروس كورونا، بعد تحذير صدر عن ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق.

وقال الوكيل الفني للوزارة حازم الجميلي في تصريح، 3 تشرين الأول/أكتوبر، إن "العراق ما يزال في الموجة الأولى لفيروس كورونا، حيث إن الإصابات ما تزال مرتفعة منذ دخول الفيروس للبلاد"، مبينًا أن "الإصابات لم تنخفض لنعتبر أن الموجة الأولى قد انتهت".

وأضاف الجميلي، "منذ أسابيع والإصابات بفيروس كورونا متقاربة، حيث يتم تسجيل ما يقارب 4 آلاف إصابة يوميًا، تزداد و تنخفض قليلاً"، مرجحًا تسجيل "إصابات مرتفعة خلال الفترة المقبلة نتيجة انخفاض درجات الحرارة كما حدثت في العديد من الدول، فضلاً عن عدم الالتزام من قبل المواطنين بالإجراءات الصحية في جميع مناطق العراق".

وكان ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أدهم اسماعيل قال، في وقت سابق، إن "العراق دخل حاليًا في مرحلة (التفشي المجتمعي) وهي تمثل المرحلة الثالثة، أما المرحلة الرابعة فستكون فيها البلاد موبوءة بشكل كامل، الأمر الذي يتطلب من الدولة اتخاذ إجراءات سريعة وشديدة تتمثل بالإغلاق التام والعزل الكامل".

وحذر ممثل المنظمة العالمية، من "تزايد محتمل لأعداد المصابين بالفيروس خلال الفترة المقبلة؛ جراء استمرار التجمعات وعدم اتباع إجراءات الوقاية والالتزام بالتعليمات الصحية"، مرجحًا أن يشهد العراق زيادة كبيرة في أعداد المصابين، نتيجة مراسم الزيارة الأربعينية ودخول فصل الشتاء، ما قد يشكل "مشكلة حقيقية" نتيجة ارتفاع الطلب على الأسرة في المستشفيات.

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منظمة الصحة العالمية تحذّر العراقيين

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