صالح ومسجدي يبحثان دعم إجراءات الحكومة العراقية في حماية البعثات الدبلوماسية

2020/10/03 | 21:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، مع السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي دعم إجراءات الحكومة في حماية البعثات الدبلوماسية، وترسيخ سلطة الدولة وفرض القانون.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل اليوم السبت، السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة، بما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين الجارين، وكذلك مناقشة آخر التطورات السياسية على الساحة الإقليمية، واهمية تخفيف التوترات في المنطقة، والتزام الحوار وتعزيز الأمن والسلم الإقليميين”.

واضاف البيان، انه “تم التأكيد على ضرورة دعم إجراءات الحكومة في حماية البعثات الدبلوماسية، وترسيخ سلطة الدولة وفرض القانون، والإشارة الى أن استقرار العراق وتجاوز أزمات المنطقة، مهم وضروري لتحقيق السلام، والانطلاق نحو فرص التنمية والتعاون المشترك”.

من جانبه، اكد السفير مسجدي، التزام بلاده دعم استقرار العراق، وتعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين والشعبين الجارين.

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