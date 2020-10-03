الحشد الشعبي: داعش تلقى 6 ضربات موجعة في”البو جمعة” بين ديالى وصلاح الدين

2020/10/03 | 21:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

اكد الحشد الشعبي، السبت، تلقي تنظيم داعش الارهابي 6 ضربات موجعة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين.

وقال الناطق باسم الحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/، ان “تنظيم داعش ارهابي تعرض ل6 ضربات موجعة من قبل القوة الجوية خلال الساعات 24 الماضية من خلال قصف اهم مضافات في منطقة البو جمعة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين وسط تاكيدات بسقوط قتلى وجرحى في صفوفه وتدمير بعض الاليات”.

واضاف ان “القصف وهو الاعنف منذ 4 اشهر ياتي من خلال معلومات استخبارية دقيقة رصدت عن قرب اهم مواقع داعش وتحركاته الاخيرة مؤكدا بان القصف كان مفاجئا واتى بتتائج مهمة خاصة وانه سييكون له دلائل ايجابية في درء مخاطر الارهاب عن القرى المحررة في قاطع العظيم شمال ديالى بشكل عام”.

وكانت القوة الجوية نجحت في الاشهر الماضية من توجيه ضربات نوعية لخلايا داعش في ديالى ومناطق اخرى ما ادى الى مقتل العشرات من ارهابي داعش بينهم قيادات بارزة.



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