الكاظمي يفتح ملفات سفارة واشنطن والأزمة الاقتصادية واغتيال الهاشمي

2020/10/03 | 21:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت، على حماية البعثات الأجنبية، مبينا ان هناك من يحاول عرقلة علاقاتنا مع واشنطن، ولم نستلم أي تهديد من الأخيرة بشأن غلق سفارتها في العراق، مؤكدا تحقيق مكاسب كبيرة في الحوار الاستراتيجي معها.

وقال الكاظمي خلال لقاء متلفز مع وسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم، (3 تشرين الأول 2020)، انه "منذ اللحظة الأولى لتكليفي قلت إن هذه الحكومة هي حكومة ارتداد اجتماعي، وان "تشرين هي السبب الأساسي لوجود هذه الحكومة، كما نها تمثل مرحلة مفصلية في تأريخ العراق".

وأضاف، ان "الحكومة الحالية هي حكومة حل وليست حكومة أزمات، وهدف الحكومة الحالية هو الوصول إلى انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة".

وتابع الكاظمي، انه "منذ اليوم الأول لتسلمي الحكومة والاتهامات توجه لي، وبعض القوى أو الجماعات تكرر نفس أخطاء الماضي، ولو قمت بإعطاء الجماعات التي توجه لي الاتهامات ما يريدون لكانوا أول المدافعين عني.



أنا عراقي مؤمن بالقيم العراقية".

وعن العلاقة مع الولايات المتحدة قال: انها "مبنية على المصالح، ويجب حماية مصالحنا مع أميركا في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والأمن، وان الدستور العراقي ينص على أن تقوم الحكومة ببناء أفضل العلاقات مع الدول لخدمة الشعب العراقي".

وزاد، "لم نستلم أي تهديد من أميركا بشأن غلق سفارتها في العراق، ولن نقبل بأي تهديد من أي دولة كانت، وان هناك من يحاول عرقلة علاقاتنا مع واشنطن، حققنا مكاسب كبيرة في الحوار الاستراتيجي معها".

وأوضح الكاظمي: "نحن جادون في حماية البعثات الأجنبية، وان قرار الحرب والسلام يخص الدولة فقط".

وعن الأزمة الاقتصادية الحالية ذكر انها "لم تمر في تأريخ العراق سابقا، وان الفوضى التي مر بها العراق هي انعكاسات لسوء الإدارة في البلد، والفاسدون استغلوا هذه الفوضى لمحاولة كسر هيبة الدولة"، مبينا بالقول: "لقد استلمت تركة كبيرة وأحاول إعادة المؤسسات لاختصاص عملها".

وأشار الكاظمي، إلى ان "كل مؤسساتنا تمتلك مؤهلات كبيرة لكنها بحاجة للتخصص والتدريب والحماية، والكثير من القوى السياسية موجوعة مما يحدث وتحاول ركوب قطار المشروع الوطني العراقي".

وعن اغتيال هشام الهاشمي قال "مازلنا في مرحلة التحقيقات بشأن اغتيال هشام الهاشمي وتوصلنا إلى خيوط في الجريمة وسوف نختار الوقت المناسب لإعلان نتائج التحقيقات، وان القتلة لن يفلتوا من العقاب".

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