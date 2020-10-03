النزاع في ناغورنو قره باغ..

2020/10/03 | 21:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبابات تُدمر، ومروحيات تتساقط، وجنود يقُصفون في الخنادق بنيران المدفعية الثقيلة.مشاهد حرب في منطقة قره باغ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان، ندر رؤيتها منذ فترة طويلة، فيما يعود الفضل لذلك إلى تغير شكل الحرب على مدار السنوات الماضية.

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