الشتاء يقرع أجراسه .. افتتاح لموسم الأمطار بموجة تجتاح عدة محافظات

2020/10/03 | 22:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التنبؤات الجوية، السبت، إلى موجة امطار تبدأ يوم غد الأحد في عدد من المحافظات العراقية.



وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية في إيضاح تابعه "ناس"، (3 تشرين الأول 2020)، إن "توقعات حالة الطقس تشير إلى بدأ هطول الامطار يوم غد الأحد في مناطق من ديالى والسليمانية واربيل ، ثم تمتد الموجة بعد ذلك لتشمل مناطق من مدن واسط و الفرات الاوسط والجنوب ومناطق من الانبار".

وأضاف، أن "هذه الموجة تأتي بسبب نزول شمالي شرقي في الطبقات العليا وهذا النوع من النزولات لايخدم جميع مدن البلاد".

وتابع عطية، "كما سيشهد يوم غد الأحد تقلبات في الرياح السطحية وارتفاعا نسبيا في معدلات الرطوبة في اجواء مدينة البصرة وجنوب ميسان خلال الليل، وتستمر حتى مساء الاثنين"، مضيفاً "لكن انخفاض درجات الحرارة يقلل من الشعور الحراري وتأثير ارتفاع الرطوبة ، لكنها ستكون مؤثرة كلما اتجهنا جنوب مدينة البصرة".

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