رئيس الجمهورية والسفير الإيراني يؤكدان حماية البعثات الدبلوماسية

2020/10/03 | 22:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم السبت، السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة، بما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين الجارين، وكذلك مناقشة آخر التطورات السياسية على الساحة الإقليمية، واهمية تخفيف التوترات في المنطقة، والتزام الحوار وتعزيز الأمن والسلم الإقليميين.

وتم التأكيد على ضرورة دعم إجراءات الحكومة في حماية البعثات الدبلوماسية، وترسيخ سلطة الدولة وفرض القانون، والإشارة الى أن استقرار العراق وتجاوز أزمات المنطقة، مهم وضروري لتحقيق السلام، والانطلاق نحو فرص التنمية والتعاون المشترك.

من جانبه، اكد السفير مسجدي التزام بلاده دعم استقرار العراق، وتعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين والشعبين الجارين.

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