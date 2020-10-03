عراق بلا صمام

2020/10/03 | 22:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حين يستذكر العراقيون رئيسهم جلال طالباني في يوم رحيله قبل ثلاثة أعوام، ويعيدون إلى الأذهان مناقبه وشمائله وخصاله الحميدة من جعل العراق اولا وقبل كل شيء والعمل باتزان وحكمة، تمر بلادهم بظروف لا تحسد عليها تجعلها أحوج ما يكون إلى العودة لمنهجه السياسي العتيد في الزود عن مصالح العراق وشعبه بمكوناته المختلفة والتعاطي مع كل مستجد بتانيه المعهود وتفاؤله الدائم وجرأته المدروسة المثمرة.

تمر على العراق الذكرى الثالثة لرحيل طالباني الصرح تزامنا مع إحياء ذكرى مرور عام على المظاهرات التشرينية الحاشدة في معظم المحافظات والمدن للمطالبة بحكم عراقي نابع من معاناة الشعب وارادته وبعيدا كل البعد عن التأثر بأهواء الخارج وضغوطه، ورغبة منه في استئصال الفساد ومحاسبة كل من تسول له نفسه التطاول على المحتجين السلميين العزل والتهجم عليهم، وكأن هناك اتفاقا بين المناسبتين، فالعراق يفتقر إلى رجل مقبول من الجميع يصب كل جهوده في صون العراق الجديد ومواطنيه والدفاع عن المبادئ التي وقف عليها قبل 17 عاما، فشخص الطالباني وإن كان توليه للمنصب جاء وفق حسابات ومعادلات محاصصية، إلا أنه تمكن بحكم كارزميته وشخصيته السياسية الفذة من تبوء مكانة مقبولة عند الجميع بمن فيهم مخالفيه السياسيين، فهو بحق استحق وعن جدارة وصف السيد علي السيستاني المرجع الديني الشيعي الأعلى بأنه "صمام أمان العراق" إذ كان كل همه صون هيبة البلد دون المساس بأحد لا داخليا ولا خارجيا، ومن غير توجيه التهم إلى أي جهة جزافا بلا مسوغات او مبررات، فالعراقيون كانوا عنده سواسية لا فضل لأحدهم على غيره إلا بخدمة العراق ورفعته، وما فعله لضمان حقوق المكونات غير الكوردية في مدينة كركوك ومشاركتها في الإدارة جنبا إلى جنب دون إعلاء أحدها على الآخر، خير دليل على أهمية هذا المبدأ في قاموسه السياسي.

ذكرى رحيل الرئيس طالباني تصادف أيضا مرحلة تاريخية يكاد يتحول فيها العراق إلى ساحة محتدمة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية وميدانا خصبا لعقد صفقات سياسية ورسم خرائط جديدة ليس من المستبعد أن يكون العراق فيها الخاسر الأول والمتضرر الأكبر، الأمر الذي يعيد إلى الواجهة الدور البارز الذي كان يقوم به طالباني خلال ولايتيه الرئاسيتين من مسك لزمام الأمور وعدم السماح بفلتانه رغم حجم الخلافات الإقليمية والدولية، فقد كان من الشخصيات النادرة القادرة على مخاطبة الأطراف جميعا مع حفظ التوازن في العلاقات الإقليمية والدولية وحتى الداخلية وتحوليها إلى سلاح فعال لتعزيز الدعم للعراق وإيجاد حلول سريعة وناجعة للمشاكل، ويشهد الجميع على أن نماذج مواقف الطالباني في حفظ التوازن هي فريدة من نوعها، فقد كان في الوقت نفسه صديقا مقربا وثقة للشيعة وأحزابهم السياسية ومدافعاً عنيدا عن السنة، في حين لم ينس المكونات الأخرى التركمانية والكلدوآشورية والمسيحية وكان دوما حامٍ لحقوقها، كما كان الثقة الأوحد عند الأمريكيين، والحريص على الاهتمام والقرب من البريطانيين والروس والصينيين والفرنسيين والألمان.



كما كان أحد أصدقاء تركيا تسمع عندها كلمته وهو راعي عملية السلام بين أنقرة وحزب العمال الكوردستاني قبل أن تتراجع عنها أنقرة في ظل الحكم الجديد، وفي الوقت ذاته كان له عند إيران والأحزاب الكوردية المعارضة لها ثقله ومكانته الرفيعة، كما بنى علاقات أخوية متينة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية والسلطة الفلسطينية وسوريا ومصر دون استثناء وُصفً بسبب ذلك في المحافل الصحفية والثقافية والسياسية بـ "رجل حفظ التوازنات".

قد يكون العراق اليوم وأصحاب القرار فيه في أمس الحاجة للعودة إلى سياسات الحكيم طالباني التي ستساهم دون شك ومن أوجه عديدة في تخفيف عبء الضغوط عليه بل وجعلها عاملا من عوامل إيجاد الحلول.

سوران علي

صحفي كوردي

عن موقع ايلاف‌

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