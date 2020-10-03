2020/10/03 | 22:15 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | التغيير تنفي مسؤوليتها عن تقارير “مفبركة” تنشر بإسمها لإيهام الرأي العام

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