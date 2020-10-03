فرنسا.. الإصابات اليومية بفيروس كورونا تسجل رقما قياسيا جديدا

2020/10/03 | 22:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة

سجلت فرنسا يوم السبت نحو 17 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مسجلة رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات اليومية.

وقالت وزارة الصحة إن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 606625 شخصا بعد تسجيل 16972 حالة جديدة وهو ما يزيد عن الرقم القياسي السابق الذي سجل الأسبوع الماضي وبلغ 16096.

وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 32198 بعد تسجيل 49 حالة وفاة جديدة.



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