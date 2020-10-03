العراقي رسن يكتب التاريخ مع بيرسيبوليس

2020/10/03 | 22:19 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بشار رسن ساهم بوصول بيرسيبوليس للنهائي (سيمون هولمس/Getty)

تأهل نادي بيرسيبوليس الإيراني إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2020، بعدما تغلب على النصر السعودي بفارق ركلات الترجيح 5-3، إثر تعادل الفريقين 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي اليوم السبت، في اللقاء الذي أقيم على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، وذلك في الدور قبل النهائي لمنطقة الغرب.





وتمكن الدولي العراقي بشار رسن، من التأهل للمرة الثانية لنهائي دوري أبطال آسيا رفقة فريقه بيرسيبوليس الإيراني، بعدما بلغ نهائي 2018، قبل أن يخسروا اللقب أمام فريق كاشيما أنتلرز الياباني.



وأصبح رسن أول لاعب عراقي يبلغ نهائي أبطال آسيا لمرتين، في حادثة تاريخية للاعب صاحب الـ 23 عاماً.

وقال رسن في تصريحات صحافية بعد تأهل فريقه إلى المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا: "أشكر زملائي اللاعبين على الجهود المبذولة أمام النصر، وكذلك الشكر موجه للملاك التدريبي، لقد لعبنا 7 مباريات في غضون 22 يوماً".

وأضاف رسن "مع احتراماتي لفريق النصر السعودي، منذ أن هزمنا فريق السد في دور الربع النهائي، عرفنا بأننا ذاهبون لنهائي الأبطال، السد القطري والهلال السعودي هما فقط القادران على هزيمتنا، لذلك بعد مباراة السد، كنا على ثقة بأننا ذاهبون لنهائي أبطال، والنصر قدم مباراة كبيرة أمامنا وكان فريقا منظما ولكننا تمكنا من حسم المباراة بركلات الترجيح".

يشار إلى أن فريق برسبوليس الإيراني سينتظر المتأهل من منطقة شرق آسيا لملاقاته في نهائي دوري الأبطال، خلال شهر كانون الأول /ديسمبر المقبل.

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