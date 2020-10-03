الكاظمي: من المعيب أن نطلق على 560 شهيداً مصطلح

2020/10/03 | 22:21 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]شدد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت، على انه من المعيب أن يطلق على 560 شهيداً من المتظاهرين مصلطح "الجوكرية".

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