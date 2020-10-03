استخدمه العراق.. تجربة على علاج لكورونا تعطي نتائجًا مخيبة

2020/10/03 | 22:21 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

اظهرت دراسة جديدة قام بها باحثون من جامعة بنسلفانيا ونشرت في مجلة JAMA Internal Medicine فشل عقار هيدروكسي كلوروكين في وقف انتشار فيروس كورونا بين العاملين الصحيين.

وأجريت الدراسة في مستشفيين غير معلنين، وشملت 132 شخصا من العاملين في المجال الصحي بدوام كامل تعرضوا للفيروس خلال الفترة ما بين 9 أبريل و13 يوليو.

حيث أعطي نصف المشاركين فيها جرعة 600 ملغ من هيدروكسي كلوركين لمدة أسابيع، في حين منح النصف الآخر علاجاً وهمياً لنفس المدة.

وبينت الدراسة عدم وجود فرق في معدلات الإصابة بين الأشخاص الذين تلقوا عقار هيدروكسي كلوروكين والأشخاص الذين تلقوا دواءً وهمياً.

وقال الباحثون إنّ 4 من أصل 64 شخص تناولوا عقار هيدروكسي كلوركين أصيبوا بفيروس كورونا، وهو نفس عدد المصابين من بين الأشخاص الذين لم يتناوله، وأنّ 8 من المشاركين ظهرت عليهم 6 أعراض فيروسية وتعافوا دون أن ينقلوا المرض للمستشفى.

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