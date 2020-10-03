إسرائيل توجه رسالة للشعب العراقي فى اليوم الوطني

2020/10/03 | 22:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / منى شعلان / هنأت الصفحة الرسمية لإسرائيل بالعربية ، الشعب العراقي باليوم الوطني ، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر.حيث كتبت قائلة :” نتقدم إلى سكان العراق بأحر التهاني بمناسبة حلول العيد الوطني العراقي، عسى أن يعيده عليكم بالخير والبركة وتمنياتنا بعودة العراق إلى أحضان التعددية والتسامح والتنوع الديني والثقافي، في […]

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