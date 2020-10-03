المتحدثة بإسم السيدة الاميركية الأولى تشرح وضعها

2020/10/03 | 22:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قالت المتحدثة باسم السيدة الأميركية الأولى، السبت، إن الوضع الصحي لميلانيا ترامب لم يتدهور وهي بحالة جيدة، بعد ثبوت إصابتها بفيروس كورونا المستجد الجمعة.

وأضافت ستيفاني غريشام، في تصريحات ، اليوم (3 تشرين الأول 2020)، أن "السيدة الأولى تخضع حاليا للراحة في مقر إقامتها ولايوجد أي خوف بشأن صحتها".

وأعلن ترامب إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا المستجد، الجمعة، فيما أظهرت الاختبارات أن باقي أفراد عائلة الرئيس الأميركي كانت سلبية.

وأدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي ثبتت إصابته بكوفيد-19، مستشفى وولتر ريد العسكري قرب واشنطن الجمعة.

وتم إقرار دخوله المستشفى "لبضعة أيام" بناء على توصية طبيبه والخبراء الطبيين "في إجراء احترازي" بحسب المتحدثة باسم حملة ترامب كايلي ماكناني التي أشارت إلى أنه تلقى علاج رمديسيفير المضاد للأجسام.

وفي رسالة قصيرة عبر الفيديو نشرت على حسابه في تويتر، قال ترامب "أعتقد أني في حال جيدة جدا، لكننا نريد أن نطمئن إلى أن الأمور تسير على ما يرام".

وستجري مراقبة ترامب عن كثب للانتباه لمجموعة واسعة من الأعراض الشائعة للفيروس والتي تشمل الحمى والقشعريرة والسعال وضيق التنفس والتعب وآلام العضلات والصداع.

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