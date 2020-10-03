وزير سابق: لن نتمكن من دفع رواتب الموظفين عام 2021 الا بـ(تدخل إلهي)

2020/10/03 | 22:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 12 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

رأى وزير الشباب والرياضة السابق، والنائب المستقيل، عبدالحسين عبطان، السبت، إن عام 2021 سيكون قاسيا على الإقتصاد العراقي، مبينا ان الإيرادات النفطية وغير النفطية لن تكفي لدفع رواتب الموظفين إلا بمعجزة، مشددا على ضرورة وضع خطط عملية وإدارة محترفة جدا في إدارة الأزمات .

وقال عبطان، في تدوينة على "فيسبوك" تابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي"، اليوم، (3 تشرين الأول 2020): "‏لست متشائما وأتحدث بلغة الأرقام .‏إن عام 2021 سيكون قاسيا على الإقتصاد العراقي".

وأضاف بالقول: "وان الإيرادات النفطية وغير النفطية لن تكفي لدفع رواتب الموظفين إلا بمعجزة مما يتطلب خطط عملية وإدارة محترفة جدا في إدارة الأزمات" .

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