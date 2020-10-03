المنافذ تعلن دخول 44 صهريجا محملا بالاوكسجين من منفذ سفوان

2020/10/03 | 22:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، دخول 44 صهريجاً محملاً بمادة الأوكسجين الطبي من منفذ سفوان الحدودي.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه تم دخول 44 صهريجا محملا بمادة الأوكسجين الطبي وبواقع حمولة إجمالي 880طنا قادمة من دولة الكويت الشقيقة.

واضافت، انه سيتم توزيعها على المستشفيات في بغداد والمحافظات لغرض تعزيز الواقع الصحي ومكافحة جائحة كورونا ومنع حصول أزمة في توفير هذه المادة لمعالجة المصابين الراقدين في المستشفيات.

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