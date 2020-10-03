شرطة البصرة تلقي القبض على متهم متخفي بزي نسائي بين الزائرين

2020/10/03 | 22:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أعلنت قيادة شرطة البصرة، السبت، عن القاء القبض على متهم متخفي بزي نسائي بين الزائرين.

وقالت القيادة في بيان، ان "مفارز فوج طوارئ شرطة البصرة التاسع المشارك في الخطة الامنية لتأمين الحماية لزيارة اربعينية الامام الحسين (عليه السلام) في محافظة كربلاء المقدسة من القاء القبض على متهم متخفي بين الزائرين بزي نسائي".

وأضافت، انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه واحالته الى الجهات المختصة".

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