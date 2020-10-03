2020/10/03 | 22:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كركوك/نينا/ارسل مدير عام دائرة صحة كركوك الدكتور نبيل حمدي بوشناق فريقا طبيا عاجلا الى شركة غاز الشمال لمتابعة الحالات المصابة بكورونا و الوقوف على طبيعة الحالة بعد ورود مناشدات و نداءات عن وجود اصابات عديدة في صفوف موظفي قسم الصيانة لشركة غاز الشمال.ودعا المدير العام الی بذل ٲقصی الجهود للحفاظ علی صحتهم وسلامتهم وتقديم ٲفضل الخدمات الطبية لهم ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ٳرسال فريق طبي لمتابعة الحالات المصابة بفايروس كورونا في شركة غاز الشمال) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ٳرسال فريق طبي لمتابعة الحالات المصابة بفايروس كورونا في شركة غاز الشمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).