دخول 44 صهريجا محملا بمادة الاوكسجين الطبي من منفذ سفوان الحدودي

2020/10/03 | 22:36 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / أعلنت هيئة المنافذ الحدودية / منفذ سفوان الحدودي/ عن دخول 44 صهريجا محملا بمادة الأوكسجين الطبي.وذكر بيان للهيئة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان : الصهاريج بواقع حمولة إجمالي 880طنا قادمة من دولة الكويت الشقيقة لغرض توزيعها على المستشفيات في بغداد والمحافظات لتعزيز الواقع الصحي ومكافحة جائحة كورونا ومنع حصول أزمة في توفير هذه المادة لمعالجة المصابين الراقدين في المستشفيات./انتهى3

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