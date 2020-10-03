متنبئ جوي يتوقع امطارا في بعض محافظات البلاد غدا

2020/10/03 | 22:36 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد المتنبئ الجوي، صادق عطية، إن : توقعات حالة الطقس تشير إلى بدء هطول الامطار يوم غد الأحد في مناطق من ديالى والسليمانية واربيل ، ثم تمتد الموجة بعد ذلك لتشمل مناطق من مدن واسط و الفرات الاوسط والجنوب ومناطق من الانبار.



وقال على موقعه في الفيسبوك ان : هذه الموجة تأتي بسبب نزول شمالي شرقي في الطبقات العليا وهذا النوع من النزولات لا يخدم جميع مدن البلاد.



وتابع عطية : كما سيشهد يوم غد الأحد تقلبات في الرياح السطحية وارتفاعا نسبيا في معدلات الرطوبة في اجواء مدينة البصرة وجنوب ميسان خلال الليل، وتستمر حتى مساء الاثنين.واشار الى ان : انخفاض درجات الحرارة يقلل من الشعور الحراري وتأثير ارتفاع الرطوبة ، لكنها ستكون مؤثرة كلما اتجهنا جنوب مدينة البصرة./انتهى3

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