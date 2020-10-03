2020/10/03 | 22:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الحشد الشعبي العراقي، السبت، تلقي تنظيم داعش الارهابي 6 ضربات موجعة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي: داعش تعرض لـ6 ضربات موجعة خلال 24ساعة) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي: داعش تعرض لـ6 ضربات موجعة خلال 24ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).