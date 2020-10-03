رسول يعلن التوصل إلى خيوط بشأن ’شبكات داعش’ في محافظة ديالى

2020/10/03 | 22:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، السبت، القبض على أحد عناصر داعش في محافظة ديالى، فيما أشار إلى التوصل لمعلومات بشأن الشبكات التي تنشط في المحافظة.



وقال رسول في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (3 تشرين الأول 2020)، إن "قوات جهاز مُكافحة الإرهاب، تمكنت من القاء القبض على احد عناصر عصابات داعش الإرهابية في محافظة ديالى".

واضاف، "وقد توصل جهاز مُكافحة الإرهاب إلى معلومات هامة عن الشبكات الإرهابية التي تنشط داخل المُحافظة بعد جمع معلومات استمرت لأشهُر".

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