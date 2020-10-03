جابوك: برحيل مام جلال فقدنا التوازن السياسي

2020/10/03 | 22:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت السياسية التركمانية عضوة مجلس الحكم السابق سونغول جابوك، ان فقيد الامة الرئيس مام جلال كان له دور كبير في بناء العراق الجديد.

وقالت جابوك في الذكرى السنوية الثالثة لرحيل فقيد الامة الرئيس مام جلال: تمر علينا اليوم ذكرى حزينة ومؤلمة جداً، ذكرى رحيل رئيس جمهوريتنا مام جلال الذي لم يكن رئيساً للعراقيين فقط بل كان الاب الروحي لهم.

واضافت: مام جلال سيبقى خالدا لانه قدم الكثير للعراقيين وبرحيله حدث خلل في التوازن السياسي والمجتمعي في العراق لانه كان يجمع كل العراقيين وله سياسة شدة الورد العراقية بكل الوانها واصنافها.

PUKmedia خاص ‌

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