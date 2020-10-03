الشيوعية العمالية : هَوَس التفتت و تفتيت الحركة الشيوعية 4-20 ، نقد أطروحات منصور حكمت المعادية للماركسية - حسين علوان حسين

2020/10/03 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسين_علوان_حسين خامساً / نقد أطروحات منصور حكمت المعادية للماركسية فيما يلي من أجزاء هذه السلسلة – و هي عملية متحركة قيد الإعداد و التغيّر– سأقدم نصوصاً من أقوال منصور حكمت في هذه المسألة أو تلك بالاستناد من مصادرها الموثوقة و أقارنها بأقوال ماركس و انجلز و لينين في نفس الموضوع [الأقوس لي] .



الهدف هو محاولة تسليط الأضواء الكاشفة عن أفكار منصور حكمت مؤسس الحزبين الشيوعي العمالي و العراقي لتبيّن و تبيان حقيقتها ......





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