شرح مشكلة إقليم ناجورنو كاراباخ - سامح عسكر

2020/10/03 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامح_عسكر اندلعت منذ أيام حرب متجددة بين أذربيجان وأرمينيا في صراعهم القديم على إقليم "ناجورنو كاراباخ" أو "أرتساخ" باللغة المحلية..



الذي يقع ضمن الأراضي الأذرية المعترف بها كدولة مستقلة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي سنة 1991 م، لكن في ذات الوقت لم تعترف أرمينيا بسيادة هذه الدولة على الإقليم لعوامل: منها أرمنية شعب كاراباخ ودينهم ولغتهم المستقلة، ولعامل تاريخي آخر يشكك في هوية الأذريين باعتبارهم شعب جديد على ......





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