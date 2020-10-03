“تستحقون غدا مشرق”.. رسائل تهنئة من النجوم للشعب العراقي بمناسبة اليوم الوطني

2020/10/03 | 22:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / منى شعلان/ هنأ عدد من نجوم الفن ، الشعب العراقي باليوم الوطني، الموافق اليوم 3 أكتوبر الجاري ، عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي ، وتصدر هاشتاج باسم اليوم الوطنى العراقى ، موقع التدوينات القصيرة تويتر.حيث كتبت الفنانة السورية أصالة نصري ، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، :” كلّ سنه والعراق […]

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