2020/10/03 | 22:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، ان جهاز مُكافحة الإرهاب، توصل إلى معلومات هامة عن الشبكات الإرهابية التي تنشط داخل مُحافظة ديالى.

وقال رسول في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “الأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب يتمكنون من القاء القبض على احد عناصر عصابات داعش الإرهابية في محافظة ديالى” .

واضاف رسول، ان “جهاز مُكافحة الإرهاب، توصل إلى معلومات هامة عن الشبكات الإرهابية التي تنشط داخل المُحافظة بعد جمع معلومات استمرت لأشهُر”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسول يكشف عن التوصل إلى معلومات هامة بشأن الشبكات الإرهابية داخل ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسول يكشف عن التوصل إلى معلومات هامة بشأن الشبكات الإرهابية داخل ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).