2020/10/03 | 22:59 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة من أرشيف رويترز لرئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز.عمان (رويترز) - ذكرت وسائل إعلام رسمية أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قبل يوم السبت استقالة رئيس الوزراء عمر الرزاز وكلفه وحكومته بالاستمرار في تصريف الأعمال لحين اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة.كان الملك عبد الله قد حل البرلمان يوم الأحد الماضي مع انتهاء فترته التي استمرت أربع سنوات في خطوة تستوجب طبقا للدستور استقالة الحكومة في غضون أسبوع.تغطية صحفية سليمان الخالدي - اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العاهل الأردني الملك عبد الله يقبل استقالة رئيس الوزراء عمر الرزاز) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العاهل الأردني الملك عبد الله يقبل استقالة رئيس الوزراء عمر الرزاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).