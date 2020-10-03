2020/10/03 | 22:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

زارت ادارة ولجنة تراخيص الاندية في الهيأة التطبيعية، اليوم السبت، ملعب البصرة الدولي للاطلاع على منشآت الملعب لغرض ترخيصه آسيويا ليكون ملعبًا احتياطيا للاندية العراقية المشاركة في دوري ابطال اسيا، لاسيما بعد اختيار الفرق الثلاثة ملعب كربلاء الدولي، وتم تسجيل بعض الملاحظات التي تخص عملية الادامة والصيانة في بعض مرافق الملعب.

وقال مدير تراخيص الاندية، ماجد الماجد في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “يوم غد الاحد ستتوجه اللجنة الى اربيل لزيارة ملعب فرانسو حريري ليكون ايضا ملعبًا احتياطيا بعد ترخيصه، والاطلاع عن كثب على مرافق الملعب ومطابقتها مع المتطلبات والمعايير الخاصة بملاعب دوري الابطال الاسيوي”.

وتألفت اللجنة من ماجد ثامر، مدير تراخيص الاندية، ولجنة التراخيص برئاسة حسين فلامرز، وكامل عداي وقصي اياد وسميح صبيح.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التراخيص تزور ملعب البصرة وتتوجه إلى أربيل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التراخيص تزور ملعب البصرة وتتوجه إلى أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).