المرصد السوري يكشف حصيلة القتلى السوريين في معارك قره باغ

2020/10/03 | 23:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 64 مقاتلا سوريا على الأقل من فصائل موالية لتركيا في المعارك القائمة بين الانفصاليين الأرمن والقوات الأذربيجانية في ناغورني قره باغ، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت.

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