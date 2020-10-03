ملك الاردن يوافق على استقالة رئيس الحكومة

2020/10/03 | 23:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ذكرت وكالة الأنباء الأردنية، إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قبل استقالة حكومة عمر الرزاز.

وقالت الوكالة، أن “الملك كلف عمر الرزاز وحكومته بالاستمرار بتصريف الأعمال لحين اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة”.

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