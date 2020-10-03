بشار رسن .. الافضل بمباراة فريقة الايراني امام النصر السعودي

2020/10/03 | 23:07 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اختار الاتحاد الاسيوي اللاعب العراقي بشار رسن كأفضل لاعب في مباراة فريقه بريسبوليس الايراني امام فريق النصر السعودي التي انتهت بفوز بريسبوليس بركلات الترجيح 5-3 ./انتهى3

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