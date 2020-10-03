الملك عبدالله الثاني يقبل استقالة الحكومة الأردنية ويكلفها بمواصلة تصريف الأعمال/موسع

2020/10/03 | 23:07 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/قبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مساء اليوم، استقالة الحكومة الأردنية التي يرأسها الدكتور عمر الرزاز منذ عام 2018.كما كلف الملك عبدالله الثاني الدكتور الرزاز وحكومته المستقيلة بالاستمرار بتصريف الأعمال لحين اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الأردنية الجديدة.وكان الرزاز تقدم باستقالته اليوم للعاهل الاردني في استحقاق دستوري بعد حل البرلمان الاردني الاسبوع الماضي استعدادا لاجراء الانتخابات النيابية بالمملكة في العاشر من شهر تشرين الثاني المقبل.وقال العاهل الاردني في رسالة للدكتور الرزاز "على الرغم مما بذلته الحكومة من جهود في وضع الخطط والبرامج، ومساعيها الكبيرة في تنفيذ الأولويات، إلا أنه من الضرورة بمكان، أخذ العبر والاستفادة من كل الدروس والأخطاء، التي اعترضت بعض الاجتهادات في التعامل مع "كورونا"، باعتباره تحدياً لم يواجه العالم له مثيلاً منذ عقود خلت".وشدد العاهل الاردني على ضرورة العمل خلال هذه الفترة، بهمة وعزيمة ومثابرة، لأن التعامل مع وباء كورونا يقتضي العمل المركّز والمستمر، ومواصلة اتخاذ التدابير والإجراءات بخصوص فيروس كورونا دون تباطؤ./انتهى

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