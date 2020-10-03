ردا على ماكرون .. الازهر الشريف :إلصاق التهم الزائفة بالإسلام أو غيره من الأديان خلط معيب لتحقيق اغراض هابطة

2020/10/03 | 23:07 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / استنكر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف التصريحات الأخيرة الصادرة عن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون تجاه الدين الاسلامي الحنيف.وجاء في بيان صدر عن المجمع ان : إلصاق التهم الزائفة بالإسلام أو غيره من الأديان خلط معيب لتحقيق اغراض هابطة.وعبر عن رفضه الشديد لتلك التصريحات التي تنسف كل الجهود المشتركة بين الرموز الدينية للقضاء على العنصرية والتنمر ضد الأديان"، مؤكدًا أن "مثل هذه التصريحات العنصرية من شأنها أن تؤجج مشاعر ملياري مسلم ممن يتبعون هذا الدين الحنيف.وشدّد مجمع البحوث على أن : إصرار البعض على إلصاق التهم الزائفة بالإسلام أو غيره من الأديان كالانفصالية والانعزالية، هو خلط معيب بين حقيقة ما تدعو إليه الأديان من دعوة للتقارب بين البشر وعمارة الأرض وبين استغلال البعض لنصوص هذه الأديان وتوظيفها لتحقيق أغراض هابطة".ودعا المجمع هؤلاء الذين يدعمون هذه التهم إلى : التخلي عن أساليب الهجوم على الأديان ووصفها بأوصاف بغيضة، لأن ذلك من شأنه أن يقطع الطريق أمام كل حوار بناء، كما أنه يدعم خطاب الكراهية ويأخذ العالم في اتجاه من شأنه أن يقضي على المحاولات المستمرة للوصول بهذا العالم إلى مجتمع يرسخ للتعايش بين أبنائه ويقضي على التفرقة والعنصرية.وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، طرح امس الجمعة، مشروع قانون جديد لمكافحة النزعات "الانفصالية" في بلاده، وعلى رأسها ما يُصطلح عليه بـ"الانفصالية الإسلامية"./انتهى3

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