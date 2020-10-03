قضية الطائرة الأوكرانية المنكوبة إلى الواجهة مجدداً.. فريق تقييم كندي للفحص والتأكد

2020/10/03 | 23:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تعتزم كندا تشكيل فريق تقييم وفحص خاص للتأكد من الأدلة والمعلومات المرتبطة بتحطم الطائرة الأوكرانية في الأراضي الإيرانية، والذي أسفر عن مقتل جميع من على متنها وعددهم 176 شخصا.



وقال مكتب وزير الخارجية الكندي، فرانسوا فيليب شامبين، في تصريحات تابعها "ناس"، (3 تشرين الأول 2020)، إن "الفريق سيقوم بجمع وتحليل جميع المعلومات والأدلة والبيانات الاستخبارية المتاحة حول حادث تحطم الطائرة يوم 8 يناير بالقرب من طهران، وسيقدم مشورته للحكومة الكندية بشأن مصداقيتها".

وتابع شامبين "لن ندخر أي جهد نيابة عن عائلات الضحايا لتحقيق العدالة".

وكانت الطائرة التي أقلعت من طهران متجهة إلى العاصمة الأوكرانية، كييف، تقل 167 راكبا، بينهم 82 إيرانيا وأكثر من 50 كنديا، بينهم العديد من الإيرانيين مزدوجي الجنسية، بالإضافة إلى 11 أوكرانيا.

وأعلنت إيران مؤخرا استعادة بعض البيانات، بما يشمل جزءا من محادثات قمرة القيادة في الطائرة الأوكرانية.

وقال رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية، في آب، إن الصندوقين الأسودين للطائرة تحوي 19 ثانية فقط من محادثة تبعت الانفجار الأول، رغم أن الصاروخ الثاني وصل الطائرة بعد 25 ثانية.

ورفضت الحكومة الكندية في وقت سابق التقارير الإيرانية، باعتبار أنها محدودة وتحتوي على معلومات مختارة، وقالت إنه لا يزال أمام طهران العديد من الأسئلة للإجابة عليها.

ونفت إيران في البداية مسؤوليتها عن تحطم الطائرة، قبل أن تعترف، أمام تصاعد الأدلة والضغط الدولي، بسقوط طائرة "بوينغ 737-800" جراء ضربها بصاروخين إيرانيين.

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